韓国にある特別なスターバックス「コンセプトストア」は2026年現在、60から103に。その店舗は、スターバックスコリアが発行して店舗に置かれている冊子に掲載されている。ソウルから済州島まで韓国全土にあるコンセプトストアの中で、ここは違う意味で特別。スターバックスのマスコット的存在「ベアリスタ」の巨大版がいる。場所は、釜山から海沿いに北上した機張（キジャン）の少し先。鉄道と路線バスで行くことができる。釜山中