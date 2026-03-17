俳優の筧美和子さんは3月16日、自身のInstagramを更新。妊娠中の大きなおなかを生かした、おしゃれなコーディネートを公開しました。【写真】筧美和子の大きなおなか「ぽんぽこりんstyle」筧さんは「ぽんぽこりんstyle」とつづり、6枚の写真を投稿。鏡越しの自撮りショットです。妊娠中の大きなおなかが際立っています。3種類のコーディネートを披露しており、どれもおしゃれで格好いいです。2枚目では、細く美しい脚が見えていま