北陸新幹線の敦賀より先、大阪までの延伸ルートを議論する与党の整備委員会が17日、3回目の会合を開き、京都府内で懸念が高まる地下水への影響などについて国交省側から調査結果が報告されました。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートをめぐっては政府・与党が2016年に小浜・京都ルートに決定したものの、京都府内で地下水への影響を懸念する声が高まっていて、自民党と日本維新の会による与党整備委員会が去年12月から8つのルート