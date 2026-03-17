北海道が舞台になっている作品と言えば？この問いへの答えは様々だろう。とっても広い北海道。そこで繰り広げられる物語も様々。一体どんな二次元作品の舞台となっているのか、まず15作品ピックアップした。【漫画】ゴールデンカムイ『不死身の杉元』日露戦争での鬼神の如き武功から、そう謳われた兵士は、ある目的の為に大金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海道へ足を踏み入れる。そこにはアイヌが隠した莫大な埋蔵金へ