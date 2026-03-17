３月１９日(木)に開幕する第９８回選抜高校野球大会。１４日(土)、１５日(日)には、出場３２校による甲子園練習が行われて、球児たちが憧れの聖地に足を踏み入れました。 【画像】横浜・織田翔希投手 【神村学園】鋭い打球にも鍛え抜かれた素早い反応 １４日、最初に登場した近江、昨年に続く選抜出場を果たした東洋大姫路といった近畿勢が落ち着いた雰囲気で練習を行う中で、ひと際きびきびとした動きを見せていたのが神村