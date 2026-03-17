任期満了に伴う和水町長選挙が17日に告示され、現職と新人の2人が立候補を届け出ました。和水町長選に立候補したのは、届け出順に■無所属の新人、元町議の荒木宏太さん(41)■無所属の現職、2期目を目指す石原佳幸さん(52)以上の2人です。投票は22日に行われ即日開票されます。16日現在の有権者数は7642人です。