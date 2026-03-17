俳優のいしだ壱成（51）が16日、自身のブログを更新。手術したことを報告した。【写真】痛々しい…点滴した様子を公開したいしだ壱成いしだは「私事でございますが、実は数日前に手術を受けまして、無事に退院してきました」と報告。病名は「呼吸上皮腺腫様過誤腫」だと明かした。鼻の奥の天井付近に発生する良性のポリープがあり、慢性的な副鼻腔炎を起こしていたという。「振り返れば、昨年の夏頃から鼻風邪のような症状が