お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。漫才日本一決定戦M−1グランプリでの戦い方について語った。今回は、昨年のM−1ファイナリストと準決勝に進出したコンビ計8組が登場。出演者のアンケートをもとに、M−1で高得点を狙えると噂の要素を番組は紹介した。「開始10秒以内に一笑い」「ベタな設定を選べ」「伏線回収」「ボケ数は多いほど良し」「固有名詞は避