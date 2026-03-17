カーグ島の石油ターミナルを捉えた衛星画像＝2月26日/2026 Planet Labs PBC/Reuters（CNN）イランを攻撃する前の米国が、主要産油国であるイランは自国の石油輸出を妨げることを恐れてホルムズ海峡を封鎖したがらないと想定していたのであれば、それは誤算だった。世界石油生産量の5分の1が通過するこの海峡の通航は、2週間前に紛争が始まって以降、大幅に制限されている。この地域では少なくとも16隻の船舶がドローン（無人機）な