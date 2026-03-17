トランプ大統領が要請している船舶護衛について、高市首相は参議院予算委員会で、法的に可能な範囲とした上で「精力的に検討している」と述べました。公明党・西田幹事長：訪米されて、アメリカから「日本は中東の原油に依存しているのに、何もしないのか」と言われた場合、どう対応するのか。高市首相：法的に可能な範囲で、何ができるかと精力的に政府内で検討している。その上で、高市首相は自衛隊の派遣を判断する際は「国会の