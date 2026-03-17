【モデルプレス＝2026/03/17】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月16日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手のユニフォーム姿でWBC観戦を楽しむ姿を公開し、話題を集めている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「スタイル良すぎ」美腹筋ちらりユニフォーム姿◆渡辺リサ、夫のユニ着てWBC観戦渡辺はストーリーズにて、友人たちとスタジアムを訪れた際のショットを投