BTSのカムバックを機に訪韓する世界中のファンをターゲットに、大規模なホスピタリティ・キャンペーンが展開される。韓国観光公社は3月17日、今月21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場で開催されるBTSのカムバックライブに合わせ、外国人ファンを対象とした歓迎キャンペーンおよび韓国観光プロモーションを実施すると発表した。【写真】ビシッとキメた“大人BTS”ライブ観覧を起点に、観光や文化体験、消費へと繋げるための