ファミリーマートは、Pierre Hermé(ピエール･エルメ)氏のブランドを国内で展開する PH PARIS JAPONのライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール･エルメ アンソロジー)」監修商品を発売する。第4弾となる今回は、「ファミマルSweets」から『マカロン サンド イチゴ&バニラ』『ザ･タルト チョコレート&コーヒー』『チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク』を、2026年3月17日から全国の約16,400店で