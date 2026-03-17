園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は３月１７日、所属する中塚猛（なかつか・たけし）調教師が同日に死去したと発表した。７５歳だった。１９８７年１１月の初出走以来、地方通算１万１３３２戦１１９０勝（ＪＲＡは１７戦０勝、記録は３月１２日終了時点）。重賞勝ちは１９９２年の市川賞（ハッタバトル）など５勝を挙げている。兵庫県競馬の調教師会の会長を長らく務め、２０２４年にＪＲＡから地方競馬へ復帰した小牧