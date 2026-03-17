◆ファーム・リーグ巨人―中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が公式戦初安打を放った。６回の守備から途中出場。２点を追う７回１死一塁の第１打席で、右腕・井上の１４９キロ直球を捉えて右前へはじき返した。２４年にイースタン・リーグで首位打者、２５年に打点王を獲得したオールドルーキー。キャンプは１軍で完走し、泥臭い全力プレーで猛アピール