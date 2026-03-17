17日、気象台が名古屋の桜の開花を発表しました。2023年などと並び、観測史上最も早い開花です。千種区の名古屋地方気象台で午後3時ごろ、職員がソメイヨシノの標本木に6輪以上の花を確認し、桜の開花を発表しました。気象台によりますと、2025年より9日、平年に比べると7日早く、2023年などと並び観測史上最も早い開花となりました。その要因として、2月の平均気温が歴代3位の暖かさだったことから、開花が早まったとみら