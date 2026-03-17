◆ファーム・リーグ巨人―中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の森田駿哉投手（２９）が５回４失点（自責２）で降板した。先発で登板し、４回までは１安打投球。しかし２―０と２点リードの５回に落とし穴が待っていた。先頭の福元に右前打を許すと、四球と味方の失策が重なり逆転を許した。その後も９番・花田に右翼フェンス直撃の適時二塁打、１番・ブライトに左前適時打を浴びて、計４失点。この回でマウン