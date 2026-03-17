鶴岡市で、警察官や郵便局員などを名乗る男らによる「キャッシュカード詐欺盗」の被害が発生しました。70代の女性がだまされ、キャッシュカード3枚をすり替えられる被害に遭いました。山形県警によりますと、被害に遭ったのは鶴岡市に住む70代の女性です。3月2日、女性の自宅の固定電話に「ケーズデンキのカドワキ」を名乗る男から電話があり、「あなたのクレジットカードを使って買い物をしようとしてい