１５日、浙江省建徳市更楼街道の城南城市田園にある菜の花畑で演奏するバンド。（ドローンから、建徳＝新華社記者／徐碰）【新華社建徳3月17日】中国浙江省建徳市にある城南城市田園（シティーファーム）は最近、菜の花畑が見頃を迎え、地元住民や他地域からの観光客が散策やレジャーを楽しんだ。「花畑マルシェ」がにぎやかに開幕し、花畑でバーベキューやアフタヌーンティー、コーヒー、コンサートなどのイベントが催さ