１５日、第２０回漠河氷雪オフロードレースで、雪の上を疾走する車。（漠河＝新華社配信／邵天李）【新華社ハルビン3月17日】中国最北の都市、黒竜江省漠河（ばくが）市は「神州北極」の異名を持つ。同市の北極鎮北極村で15日、黒竜江省ウインタースポーツ・スーパーリーグ「氷超」の第20回漠河氷雪オフロードレースが開かれた。全国から30チーム以上、100台余りが参加し、スピードと熱気にあふれるレースを繰り広げた。（記者/