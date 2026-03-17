◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）15日に肺炎のため死去した元大関・若嶋津の日高六男さんの弟子で東序ノ口2枚目の若一輝（27＝放駒部屋）が天国の師匠へ勝利を届けた。2勝2敗で迎えた西序ノ口3枚目の千代青梅（40＝九重部屋）戦は終始に前に出て最後は寄り倒し。「師匠の教え、前へ出ろ、をしっかり守ることを意識して取りました」と振り返った。悲報は15日夜、現師匠の放駒親方（元関脇・