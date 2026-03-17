ファミリーマートでは、2026年3月15日(日)から順次、｢ウマ娘 プリティーダービー｣5周年を記念した ｢ウマ娘コラボキャンペーン｣が始まっています。作品の世界観が楽しめるコラボ商品やファミリーマート限定描き下ろしイラストのグッズが店頭でもらえるキャンペーンも開催中です。さっそく、一足早く食べてみたときの感想もまじえながら紹介します。 ウマ娘コラボキャンペ&#