俳優の高島礼子（61）が16日、自身のインスタグラムを更新。「#盆栽のある暮らし」のハッシュタグを添え、お気に入りの盆栽を飾った室内ショットなどを公開した。【写真】「盆栽ステキですね！」お気に入りの盆栽を飾った自室ショット※8枚目高島は「『春花園』日本の伝統文化を表現する盆栽を愛でながらお茶もいただき癒しの時を過ごしました」と報告。「小林先生のお弟子さんの小ちゃな盆栽を購入 お気に入りです」と明か