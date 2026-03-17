元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）とセ・パ両リーグで本塁打王を獲得した山崎武司氏（57）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。中日の今季開幕オーダーを予想した。なんと両者の打順と守備位置はピタリ一緒。違うのは二塁と遊撃に入る名前だけだった。「2番・二塁」で、山本昌氏が挙げたのは田中幹也。「打力はおそらく福永（裕基）選手の方が上かな。でも（田中が）1シーズンで何本ヒット、タイムリ