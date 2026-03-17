４月に開学する福岡国際音楽大（福岡県太宰府市）の客員教授に、シンガー・ソングライターのさだまさしさんが就任する。同大を設立する学校法人高木学園（福岡市）が１６日、明らかにした。さださんは同大の校歌も作詞作曲しており、同月８日の開学式で披露される。さださんは長崎市出身。同大の学長に就任する東京芸術大前学長の澤和樹さんと旧知の間柄だった縁で就任することになった。担当授業など今後詳細を決めるという。