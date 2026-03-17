Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン、25）のモットーは「とりあえずやってみよう」だった。ファッション誌「ELLE KOREA」の4月号の表紙を飾り、その写真が16日に公開された。撮影後に行われた同誌のインタビューで「自分を動かすマインドは？」と聞かれ「とりあえずやってみようという考えで生きています。必ずぶつかってみるタイプです。始めなければその場にとどまるだけで、自分ができるかどうかも実際にやって