田んぼの草むらで、じっとこちらを見つめる小さな影。それが、のちに「メル」くんと名付けられる長毛の男の子との最初の出会いでした。必死に逃げ回っていた一匹の野良猫が、深い傷を負いながらも自ら庭へとやってきたとき、Instagramユーザー・レオとむぎさん（@nana.reo.mugi）家族の「命を守る」挑戦が始まりました。【写真】ゴージャスな被毛がよみがえった！ 劇的アフター姿がすごい田んぼで出会った長毛猫ーー運命の歯車が動