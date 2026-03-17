進化した最安モデルに反響集まる！コンパクトSUVの人気が高まるなか、各メーカーは装備や質感の向上を図りながら商品力の強化を続けています。そうした流れのなかで、トヨタは人気モデルの一つである「ヤリスクロス」に改良を施し、2026年3月2日に販売を開始しました。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ新たな「コンパクトSUV」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）今回の改良では、内装と外装の質感を高める