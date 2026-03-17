私はユウコ。この春、長男が卒園し、次男が入園しました。卒園から1か月後、ママ友の犬飼さんから同窓会の提案がありました。彼女は明るく行動力があり、保護者からも信頼されているムードメーカー。でも今回の計画には、園のルールに反する問題があり、私は悩んでいます。今日は犬飼さんとほかのママ友とランチを兼ねた企画会議。先生を巻き込まない形なら賛成ですが、ルール違反は避けたいのが本音です。みんな通園歴が長く、園