1966年に静岡県清水市（現・静岡市清水区）で一家4人が殺害された事件で再審無罪が確定した袴田巖さんが、検事総長に名誉を毀損されたとして国を訴えた損害賠償訴訟で、国は請求棄却を求めて争う考えであることが関係者への取材で分かりました。 袴田巌さんは、1966年に静岡県清水市（現・静岡市清水区）で起きた一家4人殺害事件の犯人として一度、死刑判決を受けました。 その後、袴田さん側は無罪を訴え続け、2024年9月、静岡