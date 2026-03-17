吉田優利が自身のインスタグラムを更新。3月14日に自身がスペシャルアンバサダーを務める女子ジュニア大会「吉田優利×SMBC Girls Golf Championship 日本予選会」が大成功のうちに終了したことを投稿した。【写真】大勢のジュニア選手に囲まれて笑顔を浮かべる吉田優利「たくさんの方がこの大会に携わってくれて、たくさんの方の思いがこの大会に詰まっていたと思います」と、運営に当たってくれた多くの人たちに感謝した。しかし