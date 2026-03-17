＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇16日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズを終え、19日（木）から米国本土での戦いが始まる。フォーティネットをスポンサーに迎えた今年は、フロリダで行われた昨年大会から舞台を移し、カリフォルニア州シャロン・ハイツG＆CCで開催される。〈連続写真〉まるで“サスペンション”畑岡奈紗の伸び縮みスイ