お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が17日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に出演。東京の仕事の際に泊まっていた”お宅”にスタジオメンバーがざわついた。【写真】ハイヒール・モモコ＆長男＆義娘の“顔出し”3ショット※2枚目この日モモコはともに3児の母である歌手の相川七瀬とともにゲスト出演。2人の知られざる交流エピソードが語られた。その中でMCのハライチ澤部佑から「こっち