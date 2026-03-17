純烈の弟分グループとして結成された4人組・モナキが、3月29日に茨城・イオンタウン守谷で実施予定だったデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の発売記念キャンペーンの中止を発表した。【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告中止の理由については、「当初の想定を超えるお客さまの来場が予測されるため、お客さま並びに出演者の安全を考慮し、中止とさせていただきます」と