17日昼過ぎ、熊本市北区のJR鹿児島線沿いの土手にトラックが突っ込む事故がありました。この影響でJR鹿児島線の熊本ー植木間が一時、運転見合わせとなっていましたが、午後3時25分に再開しました。ダンプカーが落下したのは、熊本市北区下硯川の県道31号とJR鹿児島線の間の土手です。警察によりますと、17日午後2時頃、「線路沿いの土手に落ちている」と110番通報がありました。トラックに乗っていた1人にけがはありま