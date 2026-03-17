◇ファーム・リーグ・西地区ソフトバンク―広島（2026年3月17日タマスタ筑後）ソフトバンクの中村晃内野手（36）が17日、ファーム公式戦に「3番・指名打者」でスタメン出場。昨年10月18日の日本ハムとのパ・リーグCSファイナルステージ第4戦以来、約5カ月ぶりに実戦復帰した。「体は問題ない。最初にしては良いのかなと思う」昨年11月5日に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、リハビリ練習を続けてきた。この日は3打数無