元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１７日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。この日第２回公判が行われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判について言及した。番組では、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた斉藤被告の第２回公判を速報。この日は、検察側の証人として女性の母親が出廷。ロケ中の女性からＬＩＮＥで、斉藤被告に