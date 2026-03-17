青森・三沢市の沖合で貨物船と漁船が衝突した事故で、救助され意識不明だった漁船の乗組員4人の死亡が確認されました。17日午前1時20分ごろ、三沢市から北東に約20kmの沖合で、貨物船「末広丸」と八戸市の港から出港した漁船「第六十五興富丸」が衝突し、興富丸は転覆して沈没しました。有限会社興富丸漁業・秋山貴志社長：（漁の）準備をしている中で突如振り向いたら目の前に船が来ていた。慌ててみんな海に飛び込んだという話。