フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が17日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。コメンテーターを務める同局系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」を「天気の番組」と評するシーンがあった。ゲストの古舘は天気のコーナーにも出演。気象予報士の長谷部愛さんが明日にも東京で桜の開花宣言が出るのではと予想すると、パーソナリティーのパンサー向井慧は「『ゴゴスマ』も天気とか桜の開花のこととか
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