【モデルプレス＝2026/03/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の山本杏奈が3月16日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開した。【写真】イコラブ人気メンバー「童話から出てきたお姫様みたい」ミニ衣装で美脚スラリ◆山本杏奈、スラリ美脚際立つミニワンピ衣装姿披露山本は「ジャケ写の衣装も可愛い」と記し、4月1日にリリースされるグループの20thシングルCD「劇薬中毒」のジャケット写真の衣装姿