【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの重盛さと美が3月16日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のジャンパースカートを取り入れたコーディネート写真を公開した。【写真】37歳美人タレント「真っ直ぐで綺麗な脚」ジャンスカコーデではしゃぐ姿◆重盛さと美、美脚輝くミニ丈ジャンスカコーデ披露重盛は「小学生みたいな日」とつづり、大型の植木鉢がある場所で撮影した写真を投稿。ミニ丈のデニムジャンパースカートにボーダー柄のニ