【モデルプレス＝2026/03/17】Travis Japanの中村海人が、16日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。半年間喧嘩していたメンバーを明かした。【写真】中村海人が「半年間くらい口聞いてなかった」トラジャメンバー◆中村海人、川島如恵留と喧嘩で「半年間くらい口聞いてなかった」この日のスタジオトークで中村は「GLAYのTAKUROさんにグループとしても、個人としてもすごくお