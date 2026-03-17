【吉井理人の野球術 season3】#2【前回を読む】侍J先発よりも困難なショートリリーフ カギを握るのは種市篤暉と北山亘基だと思う先発投手は他球団相手の実戦で15〜20イニングくらい投げなければ、仕上がらないと思う。ブルペンや自分のチームの打者相手のライブBPで投げるだけでは足りない。他球団のバッターを相手に、本気で抑えようと思って投げなければ心身ともに万全な状態にはならないと考えているからだ。公式戦で相手