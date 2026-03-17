【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#85【持丸監督コラム】やっぱり7回制に異議あり！（上） 高野連が「働き方改革」を持ち出す圧倒的違和感センバツの抽選結果をまじまじと見つめて、思わずガッツポーズしそうになりました。ええ？と思った高校野球ファンもいらっしゃるかと思います。3日目（21日）に挑む初戦の相手は昨秋の北海道王者・北照。同大会4試合で防御率1点台のエースと、故障から復帰したプロ注目の最速149キロ