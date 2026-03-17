【仰天野球㊙史】#46【仰天野球㊙史】金田ロッテはキャンプ中に「生理（性処理）休暇」を堂々と導入！監督就任翌年に日本一を達成した90年近い歴史を刻むプロ野球。その間に“大改革”を逃した一件があった。45年ほど前のこと。監督出身者がリーグ会長になる--実現寸前で幻と消えた。監督出身者とは、名将の誉れ高い西本幸雄である。確か1983（昭和58）年の夏だった。当時のパ・リーグ会長だった福島慎太郎から「