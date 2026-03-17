あなぶきアリーナ香川プロジェクションマッピング2026～Valentine～2月15日 2026年2月13日～15日、あなぶきアリーナ香川(高松市)で行われた「プロジェクションマッピング2026～Valentine～」の経済波及効果が約2億8000万円～3億2000万円と推計されると、実行委員会が発表しました。 実行委員会によりますと、プロジェクションマッピングには3日間で約3万6000人が来場し