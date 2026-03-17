今日17日、名古屋で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より7日早く、昨年より9日早い開花です。1953年の統計開始以来、最も早い記録と並びました。名古屋で桜が開花今日17日、名古屋で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より7日早く、昨年より9日早い開花です。1953年の統計開始以来、1989年、1990年、2021年、2023年に並び最も早い開花です。この先1週間は、最高気温が19度前後まで上がり、平年よりかなり高くなるでしょう