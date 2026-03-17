早くも最終回を迎えたものもあるが、“冬ドラマ”がクライマックスを迎えるのは気温が上昇するこれからだ。3月17日には竹内涼真（32）主演のサスペンス「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系＝火曜夜9時）が最終回。【もっと読む】高橋一生の評価また爆上がり “共演者キラー”レッテルも完全払拭の一石二鳥「前クールのTBS系火曜ドラマでの“勝男”人気があって期待された割に、初回視聴率は6.8％（ビデオリサーチ調べ、関東