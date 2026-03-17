日本時間午後７時に３月の独ＺＥＷ景況感指数が発表される。大方の予想は３９.２となっており、前月の５８．３を下回り、２カ月続けて低下するとみられている。米国とイスラエルが２月２８日にイランへの攻撃を開始して以降、中東情勢が急速に悪化していることが響き、予想を下回る結果になれば、ユーロが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS