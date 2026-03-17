ドル高優勢ドル円今日の高値圏、ユーロドルも軟調＝東京為替 ドル円は159.40銭台と今日の高値圏推移。ユーロドルは1.1470ドル台まで下げてきている。ロンドン勢の本格参加を前にドルは全面高。原油高が一気に進み、リスク警戒。 USDJPY 159.44EURUSD 1.1479